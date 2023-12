VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 10 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Ce dimanche, la pluie sera encore au rendez-vous sur une large partie de l'Hexagone. Cependant, les températures seront très douces pour la saison.

Une nouvelle onde pluvieuse va toucher ce dimanche la pointe de Bretagne et la façade atlantique en début de matinée, selon les prévisions de Météo-France, qui annonce des températures douces pour la saison. Hormis quelques poches d'humidité de basses couches et des bancs de nuages élevés, l'ensoleillement sera plutôt généreux en matinée d'Auvergne-Rhône-Alpes vers le littoral méditerranéen et la Corse.

Sur le reste du territoire, les poches d'humidité de basses couches se résorberont mais le ciel restera le plus souvent couvert, faiblement pluvieux dans le Nord-Est. En cours de matinée, les pluies gagneront une bonne moitié ouest de la France. L'après-midi, la perturbation pluvieuse affectera peu à peu les deux-tiers nord du pays. Les pluies seront passagèrement modérées, et les cumuls de précipitations seront plus importants sur le Massif central et sur les Alpes du Nord en soirée.

Le soleil dominera aux abords de la Grande Bleue, des éclaircies parviendront à percer sur la moitié est du pays avant l'arrivée de la perturbation. Le vent de secteur sud-ouest se renforcera avec l'arrivée de l'onde pluvieuse et il soufflera à 50/60 km/h dans l'intérieur, et jusqu'à 60/70 km/h sur les littoraux atlantiques et de la Manche.

Au lever du jour, le thermomètre affichera entre 6 et 10 degrés dans l'intérieur du pays, de 9 à 12 en bords de mer. Les maximales atteindront 10 à 14 degrés sur le quart nord-est du pays, 14 à 16 sur le quart nord-ouest, entre 15 et 18 plus au sud avec des pointes jusqu'à 20 voire 21 degrés au pied des Pyrénées et en Corse.