VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 17 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le temps dimanche sera hivernal et calme, mais deux départements, la Charente et la Charente-Maritime restent placés en vigilance orange pour crues. Découvrez le bulletin météo en vidéo.

Le temps dimanche sera hivernal et calme, mais deux départements, la Charente et la Charente-Maritime, restent placés en vigilance orange pour crues. Météo France a levé dimanche à 6h la vigilance "crues" pour la Gironde.

Sur le reste du pays, les grisailles, brumes et brouillards localement denses se sont formées dans la nuit, principalement dans les plaines du Sud-Ouest, de la Bretagne aux frontières du Nord-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et val de Saône. L'évolution devrait être favorable avec le retour d'un temps ensoleillé dans de nombreux secteurs, mais localement les grisailles resteront tenaces et impacteront la hausse du mercure.

Le ciel restera passagèrement nuageux au nord de la Seine, en Bretagne et frontières du Nord-Est. Le soleil dominera l'après-midi sur les deux tiers sud du pays, excepté localement dans la vallée de la Garonne et de la Saône où le temps pourra rester gris. Le vent sera faible sur l'ensemble du territoire.

La fraicheur nocturne sera de mise. Les gelées seront quasiment généralisées sur une large moitié Sud et jusqu'au Nord-Est, avec des valeurs comprises entre -3 et 0 degrés. Sur le reste de la moitié Nord, les températures avoisineront 0 à 1 degré avec de faibles gelées localisées, notamment en Bretagne et Pays de la Loire. Sur les Hauts-de-France, il faudra compter 2 à 5 degrés.

Dans l'après-midi, les températures maximales atteindront 10 à 15 degrés sur le tiers sud du pays, excepté dans le val de Garonne sous les grisailles persistantes. Les températures seront comprises entre 5 et 8 degrés sur la moitié Nord dans les zones ensoleillées.