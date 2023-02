Météo : quel temps ce dimanche 19 février ? Découvrez les prévisions

Une météo mitigée. Ce dimanche, le temps sera encore humide à l'Est, ensoleillé sur le Sud-Est et la Corse, et variable ailleurs, selon des prévisions de Météo-France. Sur le Sud-Est, la Corse et le relief pyrénéen, le temps sera généralement bien ensoleillé. Seules quelques plaques de nuages bas seront présentes sur le sud de PACA et le nord de la Corse. Sur le Roussillon et la vallée du Rhône, la tramontane et le mistral souffleront respectivement jusqu'à 60 et 80 km/h en rafales.

Entre le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté, le ciel sera gris et la majeure partie de la journée sera dominée par des averses ou de la bruine. Sur le reste du pays, après la dissipation des grisailles et des bancs de brouillards matinaux, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies dans l'après-midi.