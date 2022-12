Météo : quel temps ce lundi 19 décembre ? Les prévisions du jour

En plus d'une hausse spectaculaire du mercure, ce lundi 19 décembre, le temps sera dominé par des pluies soutenues sur la pointe bretonne. Dans le reste de la France, le temps sera généralement plus doux malgré quelques gelées sur le Nord-Est, selon Météo-France.

En Bretagne, Météo-France annonce une vigilance orange pluie, inondation et crues dans le Finistère et une vigilance orange pluie et inondation dans le Morbihan. L'axe pluvieux s'étend désormais sur l'ouest et le centre de la Bretagne. Le temps sera également pluvieux des pays de Loire aux Hauts-de-France. Après une accalmie temporaire dans l'après-midi, la perturbation se réactivera en soirée sur le Finistère et le Morbihan principalement. Elle s'accompagnera d'un vent de sud soutenu des côtes bretonnes au littoral de Manche.