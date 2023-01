Météo : quel temps ce lundi 30 janvier ? Les prévisions du jour

Le temps ce lundi restera gris et parfois neigeux dans la moitié nord du pays, mais ensoleillé et venteux au sud, selon Météo-France. En matinée, on retrouvera un ciel couvert au nord de la Loire avec quelques précipitations. On observera aussi de faibles chutes de neige sur le Nord-Est, et quelques pluies verglaçantes possibles très localement.

Plus au sud, des bancs de brouillard se formeront dans les vallées du Sud-Ouest et les nuages seront nombreux sur le Centre-Est. De petites éclaircies se développeront à la mi-journée. Au nord de la Seine, le soleil parviendra toutefois à faire quelques apparitions dans l'après-midi alors que le ciel restera couvert de la Bretagne à l'Alsace, où de faibles pluies tomberont.