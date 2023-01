Météo : quel temps ce mardi 31 janvier ? Les prévisions du jour

Les températures nocturnes seront en hausse, entre 1 et 4 degrés en général, avec quelques gelées possibles à -1 ou 0 degré, principalement entre l'Ile-de-France et les départements limitrophes et la frontière ardennaise, ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, Massif central et piémont pyrénéen. Le mercure pourrait descendre encore plus en Provence.

Le radoucissement se poursuivra par la façade atlantique, le thermomètre affichera 8 à 12 degrés sur le tiers ouest du pays et jusqu'aux Hauts-de-France. Les valeurs atteindront 12 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Sur le reste du pays, il faudra compter 3 à 8 degrés.