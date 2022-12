Météo : quel temps ce mercredi 21 décembre ? Les prévisions du jour

Si ce mercredi 21 décembre marque le début de l'hiver, les températures polaires laissent place à un temps doux et pluvieux. Des averses sont en effet attendues sur une grande partie du territoire français, selon les dernières prévisions de Météo-France.

Dans les départements pyrénéens, le temps sera variable avec de belles éclaircies, tandis qu'autour du golfe du Lion, après un début de journée maussade avec un peu de pluie, le soleil fera progressivement de belles apparitions. En Corse, quelques averses se produiront également sur l'ouest de l'île.

Partout ailleurs, les nuages s'imposeront et donneront des pluies ou des averses passagères qui seront plus modérées en matinée sur l'est du pays. Il neigera sur les Alpes au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Sur les rivages du Nord-Ouest du pays, le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales.