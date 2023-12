VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 16 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Autour de la Méditerranée jusqu'en Corse, ce sera une nouvelle journée très ensoleillée de même sur le relief des Vosges, du Jura et sur le massif pyrénéen et alpin qui bénéficieront également d'un très bel ensoleillement samedi. Sur le reste du pays, la matinée se déroulera samedi souvent sous les nuages bas, parfois doublés de brouillards denses.

Météo France a maintenu trois départements en vigilance orange pour crues : la Charente, la Charente-Maritime, et la Gironde. Cette vigilance a été levée pour la Dordogne samedi matin.

Sur le reste du pays, la matinée se déroulera samedi souvent sous les nuages bas, parfois doublés de brouillards denses. Dans l'après-midi, quelques belles éclaircies se développeront de la Bretagne et des Pays de la Loire au sud du bassin parisien, ainsi que du sud du Massif central au Limousin et à la Dordogne. Ailleurs, la grisaille pourra être d'être tenace, en particulier au nord de la Seine où elle donnera un peu de crachin, du Grand Est au nord de l'Auvergne et à la Bresse, comme autour de la vallée de la Garonne.

Dans le sud-est, tramontane et mistral faibliront progressivement et ne dépasseront plus 50 à localement 70 km/h en vallée du Rhône l'après-midi. En revanche, un vent de nord-est de 60 à 80 km/h en rafales se lèvera sur les caps et le relief corses. Ailleurs, le vent sera faible ou modéré sur les rivages de la Manche et de l'Atlantique.

Au lever du jour, de petites gelées blanches seront possibles dans l'intérieur de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie et Picardie, du nord-est au massif Central, dans l'arrière-pays provençal et au pied des Pyrénées. Les gelées seront plus marquées sur les Cévennes et dans les vallées alpines. Ailleurs dans les terres, les températures minimales seront comprises entre 2 et 5 degrés en général. En journée, les maximales atteindront 4 à 7 degrés du nord-est au centre-est, 12 à 16 en général sur les régions méditerranéennes, entre 7 et 10 ailleurs.