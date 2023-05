VIDÉO - Quel temps ce vendredi 12 mai ? Découvrez les prévisions météo

Une semaine décidément pluvieuse. Ce vendredi, le temps restera frais pour la saison et encore bien instable, notamment au sud de l'Hexagone, selon Météo-France.

De la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Pays de la Loire, après la dissipation des bancs de brume matinaux, le temps sera plutôt sec, avec des éclaircies de plus en plus belles l'après-midi dans les terres.

Mais du Poitou-Charentes au Centre et jusqu'aux Hauts-de-France et Grand Est, le ciel sera très changeant, alternant entre éclaircies et fréquents passages nuageux porteurs de pluies faibles le long des frontières du nord-est et d'averses plus à l'intérieur.

Sur les régions côtières de Méditerranée, le ciel sera plus nuageux avec des ondées possibles, notamment sur le littoral de la Côte d'Azur l'après-midi.