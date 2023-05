VIDÉO - Quel temps ce vendredi 19 mai ? Découvrez les prévisions météo

Du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne Franche-Comté et à l'Alsace, après de larges éclaircies matinales, le ciel deviendra nuageux avec un très faible risque d'ondées.

Sur la moitié Nord-Ouest de l'hexagone, le temps sera encore sec et bien ensoleillé dans l'ensemble. On observera tout de même quelques grisailles au lever du jour dans les terres bretonnes et normandes. L'après-midi, de petits nuages bourgeonneront. Ces cumulus se doubleront d'un voile d'altitude des Pays de la Loire et de la Bretagne au nord de la Seine.

Le matin, il fera entre 4 et 8 degrés sur la moitié nord, sur l'Auvergne et le nord de la Nouvelle Aquitaine. Il fera 7 à 11 au sud, jusqu'à 12 à 14 sur l'arc méditerranéen. L'après-midi, les températures maximales seront comprises entre 17 et 21 degrés en général, avec localement 14 à 16 sur les côtes de Manche, localement 22 en Languedoc et du nord de l'Aquitaine au Poitou-Charentes.