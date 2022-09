Météo : quel temps fait-il ce dimanche 4 septembre ?

Au Nord-Ouest, la perturbation progressera peu et des pluies arroseront en continu la pointe bretonne. Elles seront accompagnées d'un vent de sud sensible.

À l'avant, le ciel se couvrira jusqu'à la Vendée et l'ouest des Hauts-de-France, et quelques averses seront aussi possibles de l'intérieur de la Bretagne au Cotentin. Sur le reste du pays, après la dissipation des brouillards matinaux dans les vallées de la moitié nord, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux et quelques ondées localement. Toutefois, du Poitou-Charente vers le Centre et les Pays-de-Loire, un passage d'averses, voire un coup de tonnerre seront possibles en fin d'après-midi et dans la soirée.