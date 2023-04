VIDÉO - Quel temps fait-il ce lundi 3 avril ? Découvrez les prévisions météo

Dans l'après-midi, les ondées deviendront de plus en plus éparses et la couverture nuageuse se morcellera, laissant place à des éclaircies de plus en plus belles. En revanche, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France et la Lorraine, les nuages bas présents au petit matin se dissiperont assez vite et la journée sera bien ensoleillée. De même, des plaines du Roussillon jusqu'à l'ouest de PACA et la basse vallée du Rhône, le soleil brillera généreusement du matin au soir. Le mistral et la tramontane souffleront encore jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales. Sur l'est de PACA et les Alpes frontalières, le ciel sera nuageux le matin et deviendra plus menaçant l'après-midi avec des averses parfois orageuses. Sur les Alpes du Sud, la limite pluie-neige se situera vers 1.500 m. Sur la Corse, le temps sera nuageux, mais sec, le vent de nord sera sensible.