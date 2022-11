Météo : quel temps fait-il ce mercredi 9 novembre ? Découvrez les prévisions

En revanche, sur la vallée du Rhône et les Cévennes, les pluies seront fortes et orageuses dès le matin. On attend jusqu'à 100 mm de pluie localement sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard. Ces pluies s'évacueront en traversant la Provence en soirée. L’île de Beauté sera normalement épargnée par la pluie ce mercredi 9 novembre.

Le temps s’améliora dans le nord et l’ouest du pays, malgré quelques averses prévues dans la Manche au cours de la matinée. Les éclaircies s'élargiront l'après-midi, les ondées seront plus rares et se replieront sur les Hauts-de-France le soir. Le vent d'ouest sera encore sensible près du littoral, jusqu'à 70 km/h en rafales.