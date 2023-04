VIDÉO - Quel temps fait-il ce samedi 1er avril ? Découvrez les prévisions météo

Le ciel restera couvert et gris toute la journée dans la zone avec des pluies continues et durables, notamment sur le Pas-de-Calais et l'ouest de la Somme. Sur le reste du pays, le ciel demeurera chaotique et sera accompagné de fréquentes averses. Des orages pourront frapper l'après-midi de la Bretagne au Poitou-Charente jusqu'aux frontières de l'Est, avec de fortes rafales. Ces averses prendront la forme de neige au-delà de 1200 m dans les Alpes, le Massif central et le Jura, 1300 m dans les Pyrénées.