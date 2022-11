Météo : quel temps pour ce long week-end ? Découvrez les prévisions

Avec un soleil plus bas dans le ciel à cette période de l’année et donc de moins en moins puissant, la grisaille et les brouillards matinaux présents en nombre ce vendredi se dissiperont parfois difficilement. Ce sera particulièrement le cas entre le sud de la Bretagne et le quart nord-est du pays et jusqu’au val de Saône. En revanche, près de la Manche et dans les régions méridionales, le soleil s’imposera au plus tard à la mi-journée. Seul bémol de nouveau, le golfe du Lion, où un petit marin apportera de l’humidité qui se traduira sous forme de nuages et parfois d’averses. Le vent d’autan soufflera fort, atteignant 80 km/h en rafales dans les terres d’Occitanie.

Samedi, la masse d’air va continuer à s’assécher, si bien que la dissipation des brumes et brouillards présents au petit matin sera plus rapide. Le soleil reprendra ainsi le dessus dans la matinée sur les trois quarts du pays. La grisaille fera de la résistance uniquement entre la Lorraine, la plaine d’Alsace et le val de Saône. L’évolution sera également plus favorable dans le golfe du Lion où les entrées maritimes n’apporteront plus d’ondées, seulement un ciel plus chargé.

Peu d’évolution à attendre pour la journée de dimanche avec le maintien de conditions bien ensoleillées dans une large moitié ouest. Le soleil reprendra l’avantage par rapport aux jours précédents de la Lorraine jusqu’au Massif Central tandis que des conditions plus instables remonteront de Méditerranée jusqu’au Jura, apportera quelques rares averses, voire quelques flocons sur les Alpes du Nord. Dans le même temps, les entrées maritimes redeviendront plus nombreuses sur le Languedoc avec un ciel couvert et de petites pluies.