VIDÉO - Quel temps ce vendredi 14 avril ? Découvrez les prévisions météo

Une perturbation traversera le pays d'ouest en est vendredi, apportant de la pluie sur l'ouest et des averses de neige sur les massifs, prévoit Météo-France. La perturbation arrivée jeudi arrosera en matinée les régions allant de la Normandie vers le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il neigera sur les Pyrénées vers 2000 m, au-delà de 1000 m sur le Massif central. Ces pluies se décaleront au fil des heures vers l'est et s'étireront l'après-midi des Hauts de France à la Champagne-Ardennes, la Franche-Comté et le nord des Alpes où la limite pluie-neige se situera vers 1000 m sur le massif du Jura, 1500 m sur les Alpes.

En fin de journée, elles quitteront le pays sur le flanc est, mais se renforceront des Hauts de France à l'Ile-de-France. À l'avant de cette perturbation, les nuages seront de plus en plus nombreux. À l'arrière, le ciel alternera entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux, donnant des averses de neige au-delà de 1500 à 1700 m sur l'ensemble des massifs.