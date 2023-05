VIDÉO - Quel temps ce vendredi 5 mai ? Découvrez les prévisions météo

Le temps vendredi sera marqué par plus d'averses et d'orages, hormis sur l'extrême Sud, selon les prévisions de Météo-France. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne, dès le début de journée, les nuages seront nombreux et les averses fréquentes, parfois orageuses. Au fil de la matinée, ces pluies s'étendront vers la Bourgogne-Franche-Comté et une bonne partie du Grand-Est.

L'après-midi, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace et au Jura, les orages deviendront plus nombreux et se renforceront, ils pourront localement s'accompagner de grêle. Par contre, le nord de la Nouvelle-Aquitaine retrouvera des conditions plus calmes et de belles éclaircies.