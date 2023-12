VIDÉO - Météo : quel temps pour le dernier jour de l'année 2023 ? Découvrez les prévisions de Karine Fauvet

Pour le dernier jour de l'année 2023, le temps sera gris et pluvieux. Ce dimanche sera également marqué par un coup de vent sur une partie de l'Hexagone. Découvrez les prévisions du jour.

Le temps sera couvert et pluvieux en ce dernier dimanche de l'année, après un coup de vent qui a soufflé durant la nuit sur la pointe bretonne, amenant Météo France à placer trois départements en vigilance orange. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, étaient en vigilance orange dans la nuit de samedi à dimanche. Ce passage venteux a occasionné des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km/h dans l'intérieur et jusqu'à 120 km/h sur les côtes. Cette alerte a depuis été levée.

Dimanche, l'année 2023 se terminera sous un temps couvert et pluvieux le matin du Sud-Ouest au Massif central et au Nord-Est. L'après-midi, ces précipitations se décaleront sur la façade est du pays et se bloqueront sur le Jura et les Alpes. La limite pluie-neige, autour de 1.500 m à la mi-journée, s'abaissera entre 800 et 1000 m le soir.

Cette perturbation s'accompagnera d'un vent de sud-ouest puis ouest soutenu, de 70 à 80 km/h, localement 90 km/h en rafales. Le sud de l'Occitanie, l'ouest du Massif central et le pourtour méditerranéen ne subiront que de faibles pluies, avec des éclaircies l'après-midi. À l'arrière, le temps restera agité. Dans un premier temps, les éclaircies domineront sur le Nord-Ouest, mais rapidement des averses circuleront sur la Bretagne, les rafales de vent atteignant 100 km/h sur le littoral, 80 à 90 dans l'intérieur.

L'après-midi, ce temps changeant gagnera une bonne moitié ouest du pays, mais sur le Nord-Est et au sud de la Garonne les éclaircies seront plus durables. Près de la Manche et l'Atlantique les giboulées seront fréquentes, parfois orageuses.

Les températures minimales iront de 4 à 8 degrés en général d'est en ouest, jusqu'à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord et le Massif central, entre 11 et 15 plus au sud, entre 14 et 19 en Corse.