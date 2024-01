Météo : quel temps pour le premier jour de l'année 2024 ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Pour le premier jour de l'année 2024, le temps sera couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays, ce lundi. Trois départements de l'Hexagone ont, par ailleurs, été placés en vigilance orange pluie-inondation et crues.

La première journée ensoleillée de 2024 attendra. En ce lundi 1ᵉʳ janvier, nuages et pluie sont au menu.

Dans la matinée, des averses traverseront la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand-Est jusqu'au nord des Alpes. Les giboulées seront fréquentes, accompagnées d'un vent d'ouest soufflant de 60 à 80 km/h. Plus au sud, de la région Paca au Languedoc-Roussillon en passant par l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, le temps sera plus sec, mais les nuages domineront le ciel. À noter l'arrivée d'une nouvelle dégradation par la côte bretonne, qui apportera des vents puissants (pointes à 60 ou 70 km/h) dans la région.

L'après-midi, le soleil s'imposera timidement dans le sud du pays, en dessous d'un axe allant du bassin d'Arcachon au sud des Alpes. En Corse, des rafales (jusqu'à 100 km/h) sont toutefois attendues. Partout ailleurs, le ciel restera voilé, avec souvent des précipitations à la clé, notamment vers la frontière belge, la Normandie et la Bretagne. Par ailleurs, le vent se renforcera progressivement dans les deux tiers nord-ouest.

Trois départements en vigilance orange

Les conditions météorologiques seront particulièrement défavorables dans le Pas-de-Calais, maintenu en vigilance orange crues par Météo France - entre 20 et 40 millimètres d'eau sont tombés lors des dernières 24 heures -, mais surtout dans le Finistère et le Morbihan, en alerte orange pluie-inondation et en alerte jaune vent.

"L'ensemble des passages de fortes pluies, depuis hier dimanche jusqu'à mercredi, pourrait générer des cumuls très conséquents, pouvant atteindre voire dépasser les 100 mm sur la moitié ouest du Pas-de-Calais", préviennent les experts. "Les forts cumuls associés à la perturbation pourront également concerner les départements suivants : Loire-Atlantique, Vendée, Mayenne, Orne et Manche", ajoutent-ils.