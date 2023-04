VIDÉO - Quel temps ce jeudi 13 avril ? Découvrez les prévisions météo

Un jeudi maussade au programme. Le temps sera frais et instable ce jeudi, avec de fréquentes giboulées, et plus sec, mais venté, en Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Sur la majeure partie de l'Hexagone, c'est un temps frais et agité qui nous accompagnera encore toute la journée.

Dès le lever du jour, les averses, parfois orageuses, seront déjà bien présentes sur toute la façade atlantique et en Manche, parfois accompagnées de grésil, et donneront des cumuls de précipitations significatifs, notamment sur le pays basque. Les averses gagneront l'ouest en cours de matinée, puis l'ensemble du pays l'après-midi avec un risque orageux plus marqué sur un quart nord-ouest. De la neige est attendue dès 800/1000 m en montagne sur les Pyrénées, le Massif central, les Vosges et les Alpes du nord.