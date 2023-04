Météo : quel temps vous réserve ce week-end de Pâques ?

Les températures seront en hausse par rapport à la première partie de semaine. Les gelées se montreront ainsi beaucoup plus discrètes avec des minimales de l’ordre de 1 ou 2°C dans les campagnes du nord-ouest jusqu’au centre-est. Ailleurs, il fera souvent entre 3 et 7°C et jusqu’à une dizaine de degrés sur le littoral aquitain et les rives de la Méditerranée.

L’après-midi, la douceur va progressivement s’installer avec des maximales gagnant un ou deux degrés chaque jour. Samedi, les valeurs s’établiront entre 11 et 16°C au nord et entre 12 et 21° au sud, aux heures les plus chaudes. Dimanche, elles pourront atteindre ponctuellement 17°C dans les régions septentrionales et jusqu’à 22-23°C plus au sud. Le lendemain, les 15°C seront régulièrement dépassés au nord de la Loire tandis qu’il fera souvent entre 20 et 25°C du sud-ouest aux régions méditerranéennes.