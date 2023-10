Records de chaleur en automne : jusqu’à 35,7°C à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques

Ce lundi 2 octobre, en plein soleil, il faisait 44 degrés à Clermont-Ferrand. Sous les arbres, la température était à peine plus clémente : 31 à 33 degrés. Du coup, certains ont beaucoup souffert. "C'est exceptionnel. On a fait juillet et août sous la grosse chaleur et là, on est en octobre et on n'a pas le choix", constate un conducteur d'engin de chantier dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.