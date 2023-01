Retour du froid : ces communes qui enregistrent des records de température glaciale

Plusieurs préfectures ont d'ores et déjà adopté un plan grand froid, un peu partout sur le territoire. Treize départements sont par ailleurs en vigilance jaune grand froid ce samedi : la Haute-Savoie et Hautes-Alpes, mais aussi au niveau du Massif central, du côté de la Corrèze et du Cantal notamment. Plusieurs autres départements devraient rejoindre la liste dimanche, en remontant vers le Nord, en particulier la Vendée et les Deux-Sèvres. De manière générale, les températures risquent de rester glaciales ce week-end, avec des nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi qui promettent d'être les plus froides de cet épisode. Cet air polaire devrait s'inviter encore sur le territoire tout au long de la semaine prochaine.