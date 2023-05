VIDÉO - Quel temps ce lundi 15 mai ? Découvrez les prévisions météo

La Corse, la région PACA et le Languedoc-Roussillon bénéficieront de conditions plus lumineuses au prix du mistral et de la tramontane soufflant jusqu'à 60 à 80 km/h sur la basse vallée du Rhône, 80 à 90 vers le golfe du Lion. Quelques orages pourront se déclencher vers les Alpes-Maritimes, le Var, le sud des Alpes en seconde partie de journée.

Les minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord du pays, entre 12 et 14 plus au sud ainsi que sur la façade atlantique. Les maximales s'échelonneront de 14 à 17 degrés sur le quart nord-ouest, entre 16 et 21 sur le reste du pays, jusqu'à 23 à 24 sur le quart sud-est.