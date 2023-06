VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 19 juin ? Découvrez les prévisions

Les orages sont derrière nous, mais le temps sera encore instable sur de nombreuses régions ce lundi, prévoit Météo-France.

Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le temps restera sec avec de belles périodes ensoleillées.

En revanche, des orages localement forts, parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales, seront encore à craindre sur un axe s'étirant de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire à l'Ile-de-France, au Grand Est et à la Bourgogne en passant par la région Centre.