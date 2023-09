VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 12 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Sur la façade est du pays, le ciel est plus lumineux, mais il s'ennuagera peu à peu en matinée. L'après-midi, les façades de la Manche puis de l'Atlantique retrouveront progressivement un temps plus sec, avec alternance de nuages et d'éclaircies.

Plus à l'est en revanche, les orages se poursuivront et s'étireront toujours du Sud-Ouest au Massif central et à la frontière belge, puis gagneront le Grand-Est et la Franche-Comté.

Ces orages seront localement marqués avec des pluies soutenues, notamment près des Pyrénées, en Auvergne ou encore en Lorraine, avec des chutes de grêle possibles par endroits.

En soirée et la nuit suivante, les pluies orageuses s'atténueront du Nord-Est au Sud-Ouest, mais persisteront avec des orages parfois forts sur Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura.

En revanche, le temps restera sec en journée sur PACA et en Corse, sous un ciel voilé, passagèrement nuageux.

Les températures sont en baisse. Les minimales vont de 14 à 19 degrés, jusqu'à 21 au bord de la Méditerranée. Les maximales varient entre 21 et 26 degrés sur la moitié ouest de la France, encore 27 à 31 sur la moitié est.