VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 14 juillet ? Découvrez les prévisions

De pluie et beaucoup et un mercure qui grimpe. Le temps sera pluvieux vendredi sur la Bretagne, avec un pic de chaleur dans le Sud-Ouest avant une dégradation orageuse, selon Météo-France.

Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule.

Le temps se dégradera aujourd'hui sur la Bretagne avec l'arrivée d'une perturbation apportant de la pluie sur le Finistère. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort sur un large quart nord-ouest. Les pluies progresseront très doucement et gagneront l'intérieur de la Bretagne et la Normandie en fin d'après-midi et soirée.