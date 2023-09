VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 13 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

De la pluie et des températures plus fraiches. Des averses arroseront les régions allant du Grand-Est aux Pyrénées dès les premières heures du jour sous un ciel bien chargé, prévoit Météo France.

Ces ondées prendront un caractère orageux de l'Alsace vers la Franche-Comté, se prolongeant de part et d'autre du couloir rhodanien. Seules les Alpes, la région PACA et la Corse seront épargnées et le ciel alternera entre passages nuageux et belles éclaircies.

Partout ailleurs, du nord de l'Aquitaine aux frontières belges et luxembourgeoises, les nuages domineront en laissant échapper quelques ondées à proximité des côtes de Manche.