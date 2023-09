VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 15 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Sur les Pyrénées, un voile de nuages élevés remontera vers le nord. Les nuages s'épaissiront l'après-midi et quelques averses circuleront sur la chaîne mais aussi la côte aquitaine. Ces petites ondées gagneront toute la façade atlantique en soirée.

Sur le Sud-Est, une dégradation orageuse marquée est attendue. Le vent d'est se renforcera autour du golfe du Lion, jusqu'à 80 km/h en rafales. Il sera accompagné en soirée des pluies orageuses temporairement soutenues sur le Roussillon, le Languedoc et l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la nuit. La Corse restera à l'écart.

Les températures minimales prévues seront de 10 à 14 degrés sur la moitié nord et le Massif central, de 13 à 17 au sud avec des pointes autour de 20 degrés près de la Méditerranée. Les maximales, largement au-dessus des normales, varieront entre 25 et 29 degrés sur une bonne moitié nord, autour de 30 degrés sur le Sud-Ouest et les régions méditerranéennes.