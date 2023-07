VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 28 juillet ? Découvrez les prévisions

Le temps vendredi sera marqué par des averses et des orages sur une grande partie du pays, mais le soleil brillera sur le sud-est et la Corse, selon Météo France qui a levé les vigilances orange orages des quatre départements concernés. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers.

Dès le lever du jour et jusqu'en mi-journée, la zone pluvieuse de la veille s'étendra des Pays de la Loire vers le Centre-Val de Loire jusqu'au Grand-Est sous un ciel couvert.

Le ciel sera variable de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France. Les éclaircies domineront sur une bonne moitié sud de pays, l'ensoleillement sera nettement plus généreux aux abords de la Méditerranée ainsi que sur la Corse.