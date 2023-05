VIDÉO - Quel temps ce jeudi 11 mai ? Découvrez les prévisions météo

En journée, le risque orageux sera plus marqué à l'est, notamment à l'est du Rhône jusqu'à l'intérieur du Var et des Alpes-Maritimes où l'on pourra observer de la grêle.

De rares averses toucheront le littoral de la Côte d'Azur. En fin de journée, de plus fréquents orages traverseront le Poitou, le Limousin, le nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées.

Sur les massifs alpins et pyrénéens, des chutes de neige sont attendues dès 1700 m d'altitude.

Près de la Méditerranée, il fera 10 à 15 degrés le matin, 20 à 24 l'après-midi. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés et les maximales n'excèderont pas 14 à 18 degrés en général.