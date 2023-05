VIDÉO - Quel temps ce mardi 16 mai ? Découvrez les prévisions météo

Des nuages, de la pluie et un vent de fraicheur. Le temps sera encore globalement mitigé ce mardi, marqué par des averses sur l'est et la présence d'un fort Mistral, selon Météo-France.

La journée débutera sous les averses de l'Alsace aux Alpes. Ces ondées s'étendront à l'est de la Provence et en Corse en début d'après-midi où des orages ne sont pas exclus. Ailleurs, sur le pourtour méditerranéen, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Le Mistral soufflera fort avec des rafales atteignant les 100/110 km/h en basse vallée du Rhône. La Tramontane sera également bien sensible dans son domaine avec des rafales entre 70/90 km/h.