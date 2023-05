VIDÉO - Quel temps ce mercredi 10 mai ? Découvrez les prévisions météo

La neige sera de retour sur le relief des Pyrénées et des Alpes à partir de 1600 à 1800 mètres d'altitude.

Sur le pourtour du golfe du Lion jusqu'à la Provence, de belles éclaircies se produiront le matin, mais Tramontane et Mistral souffleront assez fort entre 60 et 80 km/h en rafales. Sur les Alpes-Maritimes, le ciel restera plus encombré, porteur d'averses de plus en plus fréquentes et localement orageuses l'après-midi.

En Corse, après une nuit pluvieuse, le ciel redeviendra plus changeant, hésitant entre soleil, nuages et parfois une averse. Le vent de secteur ouest approchera 70 km/h sur les extrémités de l'île.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 12 degrés en général, entre 12 et localement 16 en bord de Méditerranée. Les maximales resteront orientées à la baisse avec le plus souvent 14 à 18 degrés, mais encore 21 à 25 degrés sur l'arc méditerranéen.