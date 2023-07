VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 24 juillet ? Découvrez les prévisions

Les orages s'évacueront vers la façade est en fin de nuit. On retrouvera de nombreuses averses du nord des Alpes à l'Alsace-Lorraine et le ciel sera globalement nuageux sur le pays.

Quelques ondées se déclencheront de l'Aquitaine à l'Auvergne. De la Bretagne à la frontière belge, les averses se succéderont et pourront s'accompagner de coups de tonnerre.

Un peu plus au sud, des Pays de la Loire au Centre, l'après-midi se déroulera sous un ciel variable. En bord de Méditerranée, des éclaircies parviendront à se développer. La Tramontane se lèvera avec des rafales entre 60-70 km/h.

Les minimales sont comprises entre 13 et 16 degrés sur un quart nord-ouest, 14 à 18 degrés ailleurs sur la moitié nord, 17 à 24 degrés de l'Aquitaine au Sud-Est. Les maximales sont bien en baisse dans le sud notamment. On attend 19 à 26 degrés sur la façade ouest et la moitié nord, 26 à 33 degrés de l'Occitanie Centre-Est à la Provence.