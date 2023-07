VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 26 juillet ? Découvrez les prévisions

L'après-midi, la perturbation peu active, responsable de quelques ondées, quittera la façade atlantique et intéressera le Centre, le Limousin et le nord de l'ex-région Midi-Pyrénées. Ailleurs, des éclaircies se développeront, à l'exception de la Bretagne encombrée par davantage de nuages.

Côté températures, les minimales descendront sur la moitié nord entre 10 et 14 degrés, et même 8/9 localement en Normandie, Hauts-de-France et Lorraine. Au sud, le mercure s'échelonnera entre 12 et 16 degrés, jusqu'à 19/22 sur le Var et la Corse.

Les maximales seront appréciables et supportables, et même fraîches en Auvergne avec 18/19 degrés. Le thermomètre grimpera entre 20 et 25 degrés ailleurs, avec 26 à Bordeaux et Toulouse, et 28 à 33 degrés près de la Méditerranée.