Ciarán : un "embryon de tempête" en route vers la France dans un contexte "extrêmement favorable à son renforcement"

"Sur le littoral du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Cotentin, des pointes de 150 à 170 km/h pourront être enregistrées", tandis que "sur le littoral du Morbihan et localement de Loire-Atlantique", les vents pourront pointer de "130 à 150 km/h", détaille Météo-France. Et à l'intérieur des terres, des pointes de 110 à 130 km/h sont attendues "sur la Bretagne et le Cotentin, et même davantage sur le Finistère". "Elles atteindront 100 à 110 km/h, voire localement un peu plus, de la Vendée aux Pays de Loire à la Haute-Normandie et à l'ouest des Hauts de France", poursuit le service météorologique.