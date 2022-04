Tempête Diego : des vents à plus de 100 km/h et le retour de la neige en plaine demain

La météo n’en fait décidément qu’à sa tête en ce début avril ! Après l’épisode de neige remarquable de vendredi dernier, les fortes gelées et les nombreux records de froid du début de semaine, voilà maintenant une tempête qui s’apprête à toucher l’ouest et le centre du pays ! Baptisée officiellement Diego par les services de Météo-France, il s’agit de la deuxième tempête de la saison après Aurore qui avait balayé la moitié nord entre le 20 et le 21 octobre dernier. Cette fois, ce sont les régions de l’ouest et du centre qui seront les plus concernées.