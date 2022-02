Tempête Eunice : de fortes rafales attendues, le nord de la France retient son souffle

Les premières rafales vont arriver sur le quart nord ouest de la France, en début de matinée ce vendredi. En fin de matinée, elles atteindront déjà les 110 km/h sur le Cotentin. Le plus gros de la dépression aura lieu dans l'après-midi (entre 12h et 16h). Elle arrivera sur les Hauts-de-France, région qui va être la plus touchée, en fin d’après-midi-début de soirée, avec des rafales allant jusqu’à 130-140 km/h sur les côtes. Vers 18 à 21 heures, le plus fort de la tempête sera passé. Cet épisode sera accompagné de gros coefficients de marée et de vagues entre 4 et 6 mètres au large. "Le risque de 'vagues-submersion' sera important", avertit Météo France.