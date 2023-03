VIDÉO - Météo : pourquoi un hiver 2023 aussi sec et doux ? Les explications d'Évelyne Dhéliat

Combien faudrait-il de jours de pluies pour sauver l'été qui vient ? "Pour que les nappes phréatiques se rechargent, il faudrait un mois de mars extrêmement pluvieux", précise Evelyne Dhéliat, dans la vidéo en tête de cet article. "Or, si de la pluie est bel et bien attendue dans les quinze premiers jours selon Météo France, cela ne va pas suffire. Et pour les nappes phréatiques, le compte à rebours est lancé : à partir du mois d'avril, ce sont les cultures qui récupèrent en surface toute l'eau de pluie".