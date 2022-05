Vague de chaleur : tenue, clim, pauses... 5 questions sur vos droits au travail

Bien que - contrairement à 2020 ou 2021 - cela ne soit plus la norme, le télétravail s'est bel et bien démocratisé dans le monde du travail depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Ainsi, si vous travaillez à domicile, vous ne pouvez pas choisir de modifier vos heures de travail. "La chaleur peut amener à organiser le travail comme le télétravail autrement. Si les horaires sont choisis par les employeurs, le salarié peut aussi suggérer certains ajustements", explique Me Eric Rocheblave, au HuffPost.