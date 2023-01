Météo : coup de vent sur la façade atlantique, des rafales jusqu'à 141 km/h en Bretagne

Des vagues déchainées, une bonne dose de vent, et quelques rayons de soleil... Ce lundi matin, toutes les conditions sont réunies pour en prendre plein la vue. "C'est un vrai spectacle tous les jours. Ça donne de l'énergie et on se sent avoir des ailes presque", témoigne une passante. "C'est sûr qu'on en prend plein la vue, on se débouche les narines", renchérit un promeneur.