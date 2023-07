VIDÉO - Vigilance rouge : comment le Doubs s'est préparé avant les orages

Dans un club de loisirs, il est impossible d'attendre. Les activités changent dès le début de l'après-midi. Les enfants vont rester à l'intérieur. Ils devaient normalement faire du sport en extérieur, football gaélique et thèque. Mais ce sera Kapla et course de relais dans le dojo. Une décision nécessaire, mais qui ne les réjouit pas beaucoup.