VIDÉO - Violent orage à Nantes : un mur s'effondre sur plusieurs voitures

C'est dans la rue Casimir Périer que le sinistre le plus impressionnant a eu lieu. Le mur de soutènement d'un jardin s'est effondré sur plus de vingt mètres, s'effondrant sur trois voitures stationnées, comme le montrent les images de TF1 en tête de cet article. "J’ai entendu une détonation, un énorme éclair et le mur a basculé sur les trois voitures", a témoigné le propriétaire de l'édifice auprès de Ouest-France. Aucun blessé n'est à déplorer, puisque personne ne se trouvait dans les véhicules au moment de la chute du mur.