Pentecôte : jusqu’à 32°C attendus, quelle météo pour ce nouveau week-end prolongé ?

Grâce à un soleil généreux et avec un flux s’orientant à l’est-nord-est, le mercure va retrouver des couleurs en fin de semaine. Ainsi, exit la fraîcheur et les températures inférieures aux normales de saison. Place à des valeurs qui afficheront par endroits des niveaux de début d’été. Déjà, les minimales seront quasiment partout supérieures à 10°C. Seuls l’intérieur du nord-ouest et le Massif Central conserveront des valeurs autour de 8 ou 9°C au réveil.

En cours de journée, l’atmosphère se réchauffera assez nettement avec des maximales de l’ordre de 24 à 27°C dans la moitié nord samedi après-midi et parfois plus de 30°C au sud, que ce soit en vallée du Rhône, dans les départements méditerranéens ou encore en Aquitaine. Des pointes à 32°C seront ainsi possibles en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gard ou encore le Vaucluse. Même ambiance pour dimanche et lundi avec simplement un ou deux degrés de moins au sud et un ou deux degrés de plus au nord, si bien que le mercure sera homogène, avec souvent entre 26 et 30°C sous abri. Seules les côtes de la Manche stagneront autour des 20°C en raison du vent de nord-est sensible.