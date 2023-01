VIDÉO - Gérard, Fien : pourquoi les tempêtes se succèdent-elles en janvier ?

Un vent très puissant, à plus de 7000 mètres d’altitude, traverse l’Atlantique. L’air froid au nord et l’air chaud au sud s’affrontent. Des dépressions se forment. Les tempêtes s’enchaînent. Et selon François Gourand, météorologue à Météo France, cela n’a rien d’exceptionnel. "Ce n’est pas étonnant d’avoir des tempêtes qui se succèdent au mois de janvier, affirme-t-il. On est vraiment au cœur de la saison hivernale qui est tout à fait propice aux phénomènes tempétueux. Ça arrive assez souvent que les tempêtes se succèdent parce qu’il y a une configuration météo qui est favorable pour cela, comme on a eu ces jours-ci".