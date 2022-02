Météo : il a fait 19°c degrés au Pays basque

Une douceur exceptionnelle qui a surpris plusieurs vacanciers. Venu de Toulouse, un couple a décidé d'en profiter pour arpenter la côte basque en VTT. "On a l'impression que ce n'est plus les vacances d'hiver, que c'est déjà les vacances d'été. Il fait beau temps un peu partout dans le sud, mais là, il y a en plus l'air marin. C'est super !", s'exprime François Alazard.