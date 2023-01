Météo : la neige est de retour dès 600 mètres

Ce lundi 16 janvier au réveil, un manteau blanc de 5 à 10 centimètres avait recouvert le Cantal. Une retraitée rencontrée par TF1 a juste eu le temps de prendre son petit déjeuner avant une bonne séance d'exercice physique. "Ça fait travailler les bras et les épaules. Et là elle est très lourde mais il n'y a pas trop de neige, donc c'est encore jouable", nous confie-t-elle en déneigeant, tel qu'on peut le voir dans le reportage visible en tête de cet article. Dans le village de Neussargues, les trottoirs n'ont pas encore été salés alors chacun a sa tactique pour se déplacer en toute sécurité. Et à la sortie de la boulangerie, la prudence est de mise.