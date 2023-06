VIDÉO - Tunnels inondés par les orages : quelles solutions ?

En cause, les infrastructures sont vieillissantes. Au mois de mars, la mairie a donc refait entièrement le dispositif et a changé les pompes. Ces travaux sont onéreux mais nécessaires. De nombreux équipements ne seraient plus adaptés. Selon un expert, ces inondations s'expliquent aussi par des grilles d'évacuation trop souvent bouchées et par l'omniprésence du goudron.