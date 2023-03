VIDÉO - Vents violents : la tempête Larisa frappe la France

Un vent qui emporte avec lui les bâches des échafaudages et les voiles des navires restés à quai. La tempête Larisa a aussi balayé la pointe bretonne. Au large de Porspoder (Finistère), il y avait des vagues de plus de 16 mètres jeudi soir. Pascal, bien équipé, est venu avec un appareil photo à la main pour immortaliser le phare du Four.