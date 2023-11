Intempéries : cumul record de pluies en 26 jours, un phénomène "lié au changement climatique"

Les vigilances météo se sont multipliées ces derniers jours en France face à des pluies torrentielles. Jamais le pays n'avait enregistré un tel cumul de précipitations sur une période de 26 jours. En moyenne, il est tombé 215 mm de pluie, bien devant le précédent record qui datait de 1993.

Parapluie à la main et capuche sur la tête, les habitants de Charente commencent à trouver le temps très long. Il n'a jamais autant plu que pendant ces 26 derniers jours. Au niveau national, le cumul moyen des précipitations a atteint 215 mm. C'est trois fois plus qu'en 2022 sur la même période. Le dernier record remontait à 1993 avec près de 197 mm recensés.

De grandes disparités régionales

À Fillinges en Haute-Savoie, les images parlent d'elles-mêmes. Une équipe de TF1 avait filmé un cours d'eau le 9 octobre dernier. Il y avait seulement un filet d'eau dans la rivière. Aujourd'hui, un torrent déferle. En Haute-Savoie, sur les 26 derniers jours, il y a eu deux fois plus de pluies que l'année dernière.

Mais en fonction de là où vous habitez, ce n'est peut-être pas le cas. Prenons Montpellier dans le sud : la zone est rouge, il n'a quasiment pas plu. À l'inverse du Pas-de-Calais, tout au nord. Là-bas, les précipitations sont trois fois plus importantes que l'année passée.

Des tempêtes en provenance du Canada pourraient être à l'origine de ces précipitations abondantes. "C'est lié au changement climatique. Non seulement, il fait plus chaud, mais en plus cette chaleur fait qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Quand il pleut, il est susceptible de pleuvoir encore plus qu'avant", estime Pascal Yiou, directeur de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement.

Dans les prochains jours, il va encore falloir sortir les parapluies. Après une brève accalmie ce mercredi, une nouvelle perturbation doit arriver à partir de jeudi.